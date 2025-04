Oasport.it - Parigi-Roubaix 2025: il percorso, i tratti in pavé e le stellette di difficoltà

Tutto pronto per l’Inferno del Nord. Una delle classiche più entusiasmanti della stagione: domenica spazio alla. Completamente pianeggiante, eppure complicatissima da affrontare, con le pietre transalpine che possono creare danni a chiunque (e attenzione anche al maltempo che può scombussolare tutto).259,2 chilometri con partenza da Compiegne ed arrivo in quel di. Pianura, pianura, pianura e nel mezzo però trenta settori di. Dopo una novantina di chilometri senzainiziano icon le pietre, che saranno in rapida successione uno dopo l’altro. La principale novità è quella riguardante la Foresta di Arenberg, posta ad un centinaio di chilometri dal traguardo. Per approcciarla infatti ci sarà una deviazione di, con tante curve, che rallenterà nettamente l’andatura dei corridori che entreranno nel tratto a cinque stelle con un’andatura molto bassa.