Recanatese | sfida decisiva contro il Chieti per evitare i playout

"Armato" di penna e taccuino Gabriele Baldassarri è (quasi) sempre presente al Tubaldi partecipando anche con trasporto alle alterne vicende dei giallorossi con i quali, comunque, è rarissimo annoiarsi considerando che non bisogna mai dare nulla per scontato. "il Teramo – ci ha detto – era una partita importante, delicata ed anche un pareggio, visto come stavano andando le cose, sarebbe stato prezioso. Chiaramente, al netto delle decisioni arbitrali, ampiamente analizzate, la squadra mi ha destato una buonissima impressione ma quando crei così tante occasioni lampanti devi fatturare più reti, specie se hai davanti la seconda in classifica che nel frattempo ha acquisito coraggio, trascinata da un ottimo giocatore come D'Egidio". Resta il problema, per la Recanatese, della gestione delle partite che talvolta ha creato problemi, con ripercussioni sulla classifica: "Certo anche perché giocare con quella intensità per 90 minuti è dura.

