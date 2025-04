Sport.quotidiano.net - Piumazzo trionfa sul Celtic Cavriago: Shehu decisivo in Coppa di Seconda

: Scalabrini, Muto (90’ Rossi), Ferrari, Rabitti, Grasselli, Paterlini, Lucano, Le Rose, Boretti, Bassir (62’ Rispoli), Riella. A disp.: Galimberti, Venturi, Raiola, Tavaglione, Di Michele, Reggiani M., Fantini. All. Reggiani L.: Mazzini, Salvi, Serafini (75’ Orlandi N.), Mazzini, Allegretti, Ferroni,, Cavallini (75’ Borrelli), Crispino, Goura (75’ Salcuni), Aldrovandi (70’ Grenza). A disp.: Campo, Ghiaroni, Iotti, Bani, Laino. All. Orlandi D. Arbitro: Pieri di Cesena Reti: 33’ e 92’, 61’ Boretti Note: all’89’ Mazzini para un rigore a Le Rose, ammoniti Bassir,, espulso al 95’ Mazzini Il sogno del(foto) prosegue. Con un epilogo di gara folle i ragazzi di Davide Orlandi hanno vinto la semifinale regionale delladia Reggio sule domenica alle 15,30 sfideranno nella finalissima di Campogalliano il Crevalcore (2-0 alla Marignanese): chi vince è primo nella lista dei ripescaggi, quindi virtualmente in Prima categoria.