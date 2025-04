Sport.quotidiano.net - Bramante Basket celebra 35 anni: evento speciale a Pesaro con ospiti sportivi

Domani il35di storia. Al Pala Megabox di, dalle 10 alle 12, andrà in scena unper festeggiare l’versario, organizzato in collaborazione con Riviera Banca e patrocinato da Comune die Fip Marche. Un momento simbolico, rivolto agli studenti delle scuole superiori del territorio. Il titolo della giornata "Il futuro è la tua storia" rappresenta il cuore della manifestazione: un viaggio tra passato, presente e futuro ed un’occasione per ripercorrere le radici della società, nata proprio tra i banchi di scuola dell’Istitutodie cresciuta, anno dopo anno, fino a diventare oggi una realtà strutturata e ambiziosa, che milita in Serie B Interregionale, il quarto campionato diitaliano. A rendere ancora piùla giornata saranno le testimonianze di quattrodel panorama sportivo italiano, che condivideranno coi ragazzi esperienze di vita, sacrifici, passione e traguardi raggiunti: Andrea Capobianco, allenatore della Nazionale italiana femminile di; Anna Adelusi, pallavolista di Serie A e della Nazionale italiana; Barbara Rossi, Sport Director del Roma Volley Club; Marco Cattaneo, giornalista e conduttore televisivo.