Il Granduca del Lussemburgo compie 70 anni.

Henri delè il monarca più riservato d’Europa, la sua vita privata non è molto conosciuta e la cronaca rosa si è occupata poco di lui data la scarsità di notizie in circolazione. È diventatodeldopo l’abdicazione del padre Jean, il 7 ottobre 2000 e in questiha saputo accompagnare il piccolo ma influente Stato delin un periodo di modernizzazione, stabilità e rafforzamento internazionale.Con l’annuncio della sua abdicazione prevista per ottobre 2025, si chiude un’epoca e se ne apre un’altra, sotto il segno del figlio ed erede Guillaume.Un’educazione daHenri nasce il 16 aprile 1955 al castello di Betzdorf, a circa trenta chilometri dalla capitale. La sua nascita viene accolta da 101 colpi di cannone e ilereditario trascorre la prima infanzia immerso nella natura, nel maniero dove è nato, situato al centro di un parco di cinquecento ettari.