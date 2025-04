Sport.quotidiano.net - OraSì trionfa in trasferta: vittoria sorprendente contro Luiss Roma

Forse all’converrebbe giocare sempre in. Sembra incredibile, ma le grandi vittorie stagionali sono tutte arrivate lontano dal PalaCosta, ad eccezione di quella con Ruvo di Puglia. L’ultima è stata conquistata asul campo della, la squadra più in forma del momento, che si aggiunge ai colpi a Caserta, a Livorno e a Jesi. Al di là della classifica, con i playout che sono scongiurati e i play in che diventano un obiettivo sempre più alla portata, è stato il modo e l’atteggiamento con cui i ravennati hanno vinto aa sorprendere in positivo. La squadra è stata lucidissima dopo un primo quarto pessimo dove ha toccato anche il -19, riuscendo a restare sempre attenta e concentrata nei restanti trenta minuti, dovendo inoltre fare a meno di Gay, che ha vissuto una giornata difficile commettendo in cinque falli in soli otto minuti giocati.