Lucchese | Obiettivo Salvezza Diretta in Regular Season

Vediamo, alla luce della situazione che si va profilando, che cosa potrebbe succedere di qui alla fine della "Regular Season", quando mancano appena tre partite, due in casa (Vis Pesaro e Torres) ed una in trasferta (Arezzo). La Lucchese può salvarsi Direttamente senza sfruttare la "forbice", se avrà la forza di conquistare almeno 7 punti, perché, poi in caso di pronunciamento del fallimento, non si sa se disputerebbe i play-out. E a fare il tifo per i rossoneri, perché mantengano, sul campo, la categoria, ci sono diverse squadre. La ragione è questa: se la Lucchese si salva sul campo e poi fallisce, libera un posto per un eventuale ripescaggio che potrebbe essere appannaggio dell'Inter "2", la prima in una speciale classifica, che, così, dopo Juve, Milan ed Atalanta, sarebbe la quarta società di serie "A" a giocare in Lega "Pro" con la seconda squadra, ma solo se la Lucchese si salva.

