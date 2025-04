Ravenna il saluto di Re Carlo e della Regina Camilla dal balcone del Municipio

Carlo III e la Regina Camilla hanno salutato i cittadini di Ravenna dal balcone del Mucinipio della città dove era in corso un ricevimento in occasione dell'80esimo anniversario della liberazione della Romagna dall'occupazione nazista da parte delle forze alleate - avvenuta 80 anni fa, il 10 aprile 1945 - nell'ultimo giorno della visita di Stato di quattro giorni in Italia. Tgcom24.mediaset.it - Ravenna, il saluto di Re Carlo e della Regina Camilla dal balcone del Municipio Leggi su Tgcom24.mediaset.it ReIII e lahanno salutato i cittadini didaldel Mucinipiocittà dove era in corso un ricevimento in occasione dell'80esimo anniversarioliberazioneRomagna dall'occupazione nazista da parte delle forze alleate - avvenuta 80 anni fa, il 10 aprile 1945 - nell'ultimo giornovisita di Stato di quattro giorni in Italia.

