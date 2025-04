Lanazione.it - Rugby e reinserimento: detenuti di San Gimignano in campo con gli Allupins

Pochi giorni fa, glihanno affrontato a Livorno la formazione locale dei Rinocerotti, nel match del torneo "Old". Per una partita che, al di là del risultato finale, è già "storica": con la casacca della formazione pratese sono infatti scesi intredel carcere di San. E’ l’ultima tappa di un progetto di re-inserimento sociale attraverso ilche glistanno portando avanti da tempo, in collaborazione con il comitato regionale della Fir e con le Pecore Nere di Livorno. Già in passato, i rugbisti pratesi "over 35" sono entrati nel carcere livornese delle Sughere per giocare contro una formazione di. "Ma l’iniziativa di sabato è diversa, perché a quanto ne so è le prima volta che treescono dal penitenziario sfruttando un permesso per giocare a– ha spiegato Leonardo Panci, giocatore deglinonché uno dei referenti del progetto – il merito è anche della direzione del carcere di San, che ha compreso l’importanza della funzione rieducativa dello sport.