Sport.quotidiano.net - Successi per le squadre reggiane: podio per Anastasia e vittoria di Turconi

Leggi su Sport.quotidiano.net

Grandi soddisfazioni per le. Si inizia dal Team Beltrami Tsa Tre Colli, che nella Coppa Caduti di Reda (Ravenna), gara per Under 23 Elite, centra ilcon il 19enne Tommaso: per lui 3° posto dietro a Giovanni Bortoluzzi (General Store) e Tommaso Dati (Biesse Carrera). Si tratta del primostagionale per la formazione del team manager Stefano Chiari. "Siamo molto soddisfatti per questo risultato, che premia il modo in cui sta correndo la squadra in questo periodo - afferma il direttore sportivo Roberto Miodini - Lo scorso fine settimana siamo stati impegnati in due gare, a Busseto e in Romagna, dove ci siamo segnalati per la presenza nelle varie fughe.ha confermato a Reda che si sta calando molto bene nella nuova categoria, dopo i brillanti risultati dello scorso anno negli Juniores.