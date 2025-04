Ilfattoquotidiano.it - Dopo 15 anni ho conosciuto la precarietà: l’idea della flexicurity non mi spaventa, ma in Italia non è realtà

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

di Francesco GaleazziNell’ultimo anno, ho vissuto in prima persona il temaaver svolto un lavoro che mi ha mantenuto per quindici, mi sono ritrovato — a quasi 42e con due lauree — senza lavoro. Fortunatamente, durante questa crisi, ho avuto l’opportunità di essere contattato da Postene per svolgere l’attività di portalettere. Sfortunatamente, questa esperienza si è interrottasoli sei mesi. È stato in questo periodo che mi è tornato in mente un concetto studiato durante il mio percorso universitario: sto parlando. È un modello che nasce in Danimarca e che unisce flessibilità per le imprese, sicurezza per i lavoratori e che si basa su tre pilastri: flessibilità, sicurezza sociale e politiche attive del lavoro.Come riporta anche la Treccani, “L’obiettivof.