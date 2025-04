Lettera43.it - Eric Dane, il dottor Sloan di Grey’s Anatomy rivela: «Sono malato di Sla»

, per tutti ilMarkdi, èdi Sla. L’attore 52enne lo hato durante un’intervista al magazine People. «grato di avere al mio fianco la mia amata famiglia, mentre assieme affrontiamo questo nuovo capitolo», ha raccontato la star. «Vi chiedo gentilmente di garantire privacy a me e ai miei cari». Apparso anche in Renegade, ma soprattutto in Streghe dove per due stagioni è stato Jason Dean, è pronto a tornare sul set della serie HBO Euphoria per la terza stagione e riprendere il ruolo di Cal Jacobs, padre di Nate (Jacob Elordi). «Mi sento fortunato di poter continuare a lavorare eentusiasta di riprendere la parte di Cal la prossima settimana».a Los Angeles (Getty Images).La carriera die l’addio adopo sei stagioniClasse 1972 di San Francisco,si è fatto conoscere soprattutto grazie alla serie Streghe del 2003 con Shannen Doherty, prima di sbarcare anche al cinema e apparire, tra gli altri, nel terzo film della saga di X-Men – Conflitto finale nei panni di Jamie Madrox, alias l’Uomo Multiplo.