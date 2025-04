McTominay racconta l’arrivo a Napoli assieme alla mamma | “Non potevamo credere ai nostri occhi”

McTominay è super felice di essere approdato al Napoli e spinge gli azzurri verso lo Scudetto: "Certo che ci crediamo, possiamo vincere tutte le partite". Leggi su Fanpage.it Scottè super felice di essere approdato ale spinge gli azzurri verso lo Scudetto: "Certo che ci crediamo, possiamo vincere tutte le partite".

McTominay racconta l'arrivo a Napoli assieme alla mamma: "Non potevamo credere ai nostri occhi". Napoli-Milan, le probabili formazioni: è l'ora di McTominay. Napoli, McTominay: "Chi ha detto che la Serie A è inferiore alla Premier?" E racconta la scoperta dei pomodori. McTominay racconta l'addio al Man Utd e la scelta di accettare l'offerta del Napoli. Napoli-Milan, Conte tra scudetto, futuro e Tachipirina. Conceicao racconta la sua giornata nera. Jordan racconta gli scozzesi d'Italia: "Fierezza, etica del lavoro: ecco i nostri valori". Ne parlano su altre fonti

McTominay racconta l’arrivo a Napoli assieme alla mamma: “Non potevamo credere ai nostri occhi” - Scott McTominay è super felice di essere approdato al Napoli e spinge gli azzurri verso lo Scudetto: "Certo che ci crediamo, possiamo vincere tutte ... (fanpage.it)

Napoli, McTominay: "Conte ci carica a vincerle tutte per lo Scudetto, impressionato da Leao" - Scott McTominay carica il Napoli nella volata per lo Scudetto con l`Inter. Il centrocampista scozzese, 28 anni ex Manchester United, ha dichiarato in un`intervista. (msn.com)

McTominay: "Napoli è incredibile, sapete cosa accadde a me e alla mia ragazza?" - Il centrocampista scozzese del Napoli, Scott McTominay, ha parlato della sua esperienza con la maglia dei partenopei. (msn.com)