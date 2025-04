Raid al San Pio | presi di mira i distributori automatici

Raid all'Ospedale San Pio dove è stato perpetrato un furto presso il Cup. presi di mira i distributori automatici e altre attrezzature. Sul posto per i sopralluoghi e avviare i primi accertamenti il personale della Polizia di Stato e della Scientifica. I malviventi hanno concentrato la loro attenzione anche al polo didattico della struttura ospedaliera. I ladri, da una prima analisi, sarebbero entrati da un ingresso laterale. Al momento davanti al Cup sono presenti molte persone in attesa di potere accedere ai locali che sono chiusi per consentire agli inquirenti di effettuare i rilievi.

