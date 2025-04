Anteprima24.it - “Straordinari azzerati, a rischio i Lea all’azienda “Ruggi” di Salerno”: la denuncia della Fials provinciale

Tempo di lettura: 2 minutiLauna situazione sempre più critica all’interno dell’Azienda ospedaliera-universitariadi, dove la drastica riduzione delle ore dio sta minando la possibilità di garantire i Livelli essenziali di assistenza (Lea) e compromettendo il regolare funzionamento dei servizi sanitari.“La situazione è ormai fuori controllo – dichiara Carlo Lopopolo, segretario– e ci poniamo domande precise: cosa hanno fatto i dirigenti addetti al monitoraggiosituazione? Hanno raggiunto i loro obiettivi di budget assegnati? Saranno messi in discussione per la loro gestione o, ancora una volta, i lavoratori in prima linea saranno i primi a subire le conseguenze di queste scelte?”.Secondo il sindacato, la qualità dell’assistenza è stata mantenuta finora solo grazie alla disponibilità e al sacrificio degli operatori, che hanno lavorato ben oltre le ore contrattuali previste, spesso superando le 250 ore annue dio.