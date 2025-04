Italia e India | Tajani lancia Piano d' Azione per l' Export e nomina Inviato Speciale

Italia e India è ancora più importante ora, mentre affrontiamo le conseguenze globali dei cambiamenti nella politica commerciale Usa". Come Italia, "crediamo che la strada migliore sia il dialogo. Le guerre commerciali non aiutano nessuno e danneggiano tutti. Il nostro obiettivo è raggiungere zero dazi. Allo stesso tempo, vogliamo sfruttare questa opportunità per crescere in mercati chiave e ad alto potenziale. Per questo motivo ho lanciato un Piano d'Azione per l'Export, in cui l'India e tutta l'Asia sono partner di massima priorità". Così Antonio Tajani al business forum Italia-India a New Delhi. Il business forum Italia-India "rappresenta un nuovo importante passo in una solida partnership che sta crescendo a un ritmo più rapido che mai" tra i due Paesi, ha osservato aggiungendo: "Italia e India condividono una profonda e storica amicizia, sono più vicini che mai" e "la 'Via del Cotone', il Corridoio Economico India-Medio Oriente-Europa (Imec), rappresenta un'opportunità strategica per la crescita e il commercio.

