Milan-Roma, Gabbia: "Esonero Fonseca? Una sconfitta per noi. Ma io …"

Matteo, difensore rossonero, ha rilasciato alcune dichiarazioni in zona mista al termine di(e quindi prima dell'annuncio dell'di Paulo), soffermandosi proprio sul possibile addio del tecnico lusitano. Ecco, dunque, le sue parole in merito riportate dai colleghi di 'Sport Mediaset'. Sull'di: "Nello spogliatoio sinceramente non abbiamo parlato di questo, non abbiamo comunicazioni ufficiali su questo. Fino al momento, io sono con il Mister, come tutta la squadra tra l’altro. Siamo delusi, amareggiati per il pareggio. Non siamo contenti con il risultato della partita, questo è quello che io posso dire rispetto a quello che è successo questa sera ovviamente. Io non devo prendere queste decisioni, devo stare a fianco del Mister in ogni momento, e soprattutto il cambio dell’allenatore è unaanche per noi.