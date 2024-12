Tpi.it - Max Pezzali e la lite con Claudio Cecchetto: “Ci sono ottime ragioni. Si cresce anche con i conflitti”

Maxe lacon: “Ci”Dall’abbandono degli 883 da parte di Mauro Repetto allaconfino ai giorni d’oggi: Maxripercorre la sua vita professionale e privata.Intervistato da Vanity Fair, il cantante ha rivelato che se Repetto non fosse partito, e quindi abbandonato gli 883, “abbastanza sicuro che a un certo punto avremmo abbandonato la musica con tutti i rischi contrattuali del caso, avremmo trovato altro da costruire insieme”.“stato uno sfigato di proporzioni abbastanza monumentali fino al 1982-1983, finché a un certo punto ho spostato la mia attenzione sulla musica, su un genere un po’ ostico per sentirmi culturalmente diverso e non semplicemente escluso: l’heavy metal degli Iron Maiden e dei Saxon” ha poi confessato l’interprete.