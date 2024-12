Ilgiorno.it - Lite al cinema Oz davanti alle famiglie. Due gruppi di giovani si scontrano in sala

Parapiglia nella serata di ieri alOz.20 duedisi sono picchiati al multidi via Sorbanella, pieno dicon bambini. In tre sono finiti in ospedale con lesioni lievi. In corso le indagini dei carabinieri per vagliare le varie posizioni e procedere con le denunce del caso. Stando a quanto ricostruito, tutto ha avuto inizio in, durante la proiezione di un film. I toni si sono alzati tra un gruppo di ragazzi albanesi che se la sono presa con alcuni nomadi, residenti nel campo di Roncadelle, i quali a loro dire infastidivano gli spettatori. Sono scattati reciproci insulti e ben presto le opposte fazioni sono passatevie di fatto. Una decina di persone ha proseguito lafuori dalla, all’interno dell’Oz, sferrando calci e pugni. B.Ras.