Iltempo.it - Il monossido di carbonio fa altre vittime: a Cefalù un turista morto, altri in ospedale

Untedesco, Jonathan Feierabend, èin un bed & breakfast a, nel Palermitano, etre amici (Katharina Feierabend, 34 anni, Elmo Pargmann, 63 anni, e Patrizia Pargmann, di 60 anni) sono finiti inper quella che appare proprio come una intossicazione didi. Uno dei turisti è intubato e in rianimazione.due pazienti sono sottoposti alla camera iperbarica. A dare l'allarme, secondo quanto riferiscono i soccorritori del 118, è stato uno dei sopravvissuti, che aveva trovato, al mattino, il 36enne che non rispondeva alle sue sollecitazioni. Il trattamento urgente è andato in scena nella camera iperbarica dell'di Partinico. La struttura dell'Asp di Palermo, afferente all'Unità Operativa Complessa di Anestesia e Rianimazione, guidata da Sandro Tomasello, è l'unica nel territorio disponibile con continuità durante tutto l'anno.