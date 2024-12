Linkiesta.it - I nostri ristoranti preferiti nel 2024

che abbiamo amato di più quest’anno, che sono ottime tappe da segnarsi per l’anno che verrà. Tra nuove scoperte e riscoperte del, sono tutti da salvare per le vostre prossime cene.Enoteca con cucinaIniziamo con il @vinothekpillhof, un luogo dove il vino e il cibo sono paritari, e dove l’accoglienza è una meraviglia, grazie all’esperienza della mitica Kathrin, maestra di buon vivere e grande esperta di vino e cibo, in grado di farci sentire sempre molto bene. L’ambiente è festoso, piacevole, la cucina solida, i prezzi corretti.Via Bolzano, 48Frangarto – Appiano (BZ)Pizza FarmSi chiama @kaiknamontescudaio ed è una pizza farm dove una francese con un brianzolo fanno accoglienza e preparano pizze con il grano coltivato da loro proprio davanti alla pizzeria, che ha anche due bellissimi appartamenti, per vivere nel cuore della Toscana meno conosciuta e più autentica.