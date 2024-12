Digital-news.it - Guida TV Sky Cinema e NOW: Godzilla e Kong - Il nuovo impero, Lunedi 30 Dicembre 2024

Domenica 29sui canaliper i clienti Sky (e in streaming su NOW) ti attende una selezione variegata di film, adatti a soddisfare ogni tipo di spettatore. Su SkyUno HD alle 21:15 sul canale 301,- Il, un'emozionante avventura diretta da Adam Wingard che segna il quinto capitolo della saga MonsterVerse. La storia porta i due titani leggendari,, a unire le loro forze contro una nuova e misteriosa minaccia che potrebbe distruggere non solo loro, ma l’intero pianeta. Tra battaglie epiche e spettacolari effetti visivi, il film esplora il fragile equilibrio tra le due creature e l’umanità che lotta per la sopravvivenza in un mondo in cui i mostri sono una realtà. Su SkyDue HD alle 21:15 sul canale 302, La pazza gioia, un toccante road movie al femminile diretto da Paolo Virzì, con Valeria Bruni Tedeschi e Micaela Ramazzotti.