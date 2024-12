Quifinanza.it - Elezioni Figc, Gravina unico candidato presidente: il programma, dagli stadi alle scommesse

Leggi su Quifinanza.it

Gabriele“a vele spiegate” verso il suo terzo mandato di fila alla guida della. Iluscente è stato l’a presentare la candidatura entro i termini del 25 dicembre ed è dunque destinato alla riconferma nell’federali fissate il 3 febbraio. La sua proposta per il prossimo quadriennio è racchiusa nella piattaformatica, che vedrà tra i punti principali una legge speciale per gli, maggiori controlli sulla sostenibilità economica dei club, modificheregole sulle.Ildi GabrieleNé l’indagine sui libri antichi, né la battaglia interna alla Federazione con la Serie A sulla riforma dei pesi elettorali, hanno scalfito la candidatura di Gabriele, pronto a involarsi da solo verso la terza presidenza in una corsa iniziata nel 2018.