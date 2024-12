Napolipiu.com - Danilo-Napoli, trovato l’accordo fino al 2026. Ecco quando arriva

Leggi su Napolipiu.com

al">Il difensore brasiliano ha scelto gli azzurri respingendo le offerte di Al Nassr, Flamengo e Manchester United. Conte lo attende per l’inizio di gennaio. Ilsi avvicina al primo colpo del mercato invernale. Come riporta Tuttosport,Luiz da Silva ha dato il suo assenso al trasferimento in azzurro, con un accordoal, nonostante le numerose offerte ricevute da club prestigiosi.Il direttore sportivo Giovanni Manna ha sfruttato gli ottimi rapporti costruiti durante la sua esperienza juventina per conquistare la pole position nella corsa al brasiliano. A completare l’opera ci ha pensato Antonio Conte, pronto a garantire al classe 1991 un ruolo da protagonista nella sua squadra.con il giocatore è prontoal, ma resta un nodo da sciogliere: ilspera di ottenere il calciatore a parametro zero, mentre la Juventus chiede un indennizzo per il suo capitano.