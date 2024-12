Iltempo.it - Cosa c'è dietro le accuse a Cecilia Sala: "Non una bella notizia", parla l'analista

Il governo dell'Iran conferma l'arresto die spiega perché la reporter si trova attualmente rinchiusa nel famigerato carcere di Evin, il luogo dove vengono trattenuti gli oppositori del regime. Anche se le informazioni comunicate sono generiche e non entrano nel merito dellenei confronti della giornalista, nel paese con regolare visto di lavoro. Un comunicato del dipartimento generale dei media esteri del ministero della Cultura di Teheran afferma cheavrebbe "violato le leggi della Repubblica islamica dell'Iran" e al momento il suo caso è "sotto inchiesta".c'èqueste vagherischia la giovane giornalista? Pejman Abdolmohammadi,dell'Ispi e dell'Università di Trento, nella puntata di lunedì 30 dicembre di In Onda, su La7, spiega che l'arrivo dei capi di accusa nei confronti di"a dire il vero non è proprio una, perché vuol dire che il procedimento penale sta iniziando e questo chiaramente evita e ostacola la possibilità di fare diplomazie parallele".