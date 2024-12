Anteprima24.it - Capodanno, l’opposizione: “In un’azienda privata qualcuno sarebbe stato cacciato”

Tempo di lettura: 2 minuti“Vanno riconosciute all’Assessora sempre grande disponibilità e presenza per i lavori della commissione cultura, anche in un giorno prefestivo. Ma la questione del concerto diche ormai é assurta alle cronache nazionali è poco chiara e solleva, ancora una volta, un problema serio, quello dello scollamento tra il direttore artistico plenipotenziario e l’Amministrazione. Da quello che siamo riusciti a capire nel corso della seduta odierna della Commissione Cultura sull’affaire Dong, il nome noncondiviso con l’Assessora e non era in linea con le iniziali richieste del Sindaco. Fatto sta che è stata resa pubblica, non si sa come e da parte di chi, una locandina ufficiale con il logo del Comune di Benevento che riportava come artista di punta il trapper in questione.