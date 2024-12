Lanazione.it - "Boom polmoniti, usate la mascherina". Crisi respiratorie, tanti in ospedale. I consigli dell’esperto dei mesi Covid

Leggi su Lanazione.it

È la polmonite il "killer" delle feste. Salgono gli accessi al pronto soccorso pere infezioni ai polmoni che fanno scattare i ricoveri. Un’escalation di casi che colpisce non solo gli anziani con patologie pregresse o croniche ma perfino i giovani. Un tour de force tra Natale e Capodanno per gli specialisti del reparto Pneumologia e Utip del San Donato, guidato da Raffaele Scala che lancia alcuni alert. Dottor Scala, perchè questa recrudescenza di? "Temperature rigide e circolazione di germi e batteri anche per la maggiore concentrazione di persone in ambienti chiusi durante il periodo delle festività, rappresentano i fattori che contribuiscono alla diffusione della malattia". Qual è la situazione dal vostro osservatorio specialistico? "Il quadro non è mai uguale di anno in anno.