Barcella Elettroforniture, in un anno da 330 a 518 dipendenti. E nel 2025 27 nuove assunzioni a Urgnano

Azzano San Paolo. Un’azienda che investe nelle persone e sfida la crisi generalizzata del settore.Spa – società con sede ad Azzano San Paolo e 40 punti vendita tra Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Piemonte – in unha assunto 188 lavoratori.Rispetto al 2023 l’organico è infatti passato da 330 a 518(+63%), con massima attenzione alle giovani generazioni e alla parità di genere. “Nel 2024 abbiamo assunto 188 persone a tempo indeterminato, metà per le nostre attività a Bergamo e provincia, il restante 50% in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – spiega Demetrio Trussardi, direttore generale di-. Tra queste, 46 persone sono under 35. Inoltre, sono 11 le donne entrate in pianta stabile a far parte dell’organico, in un settore a quasi totale prevalenza maschile”.