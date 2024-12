Ilrestodelcarlino.it - Atletico Ascoli, vietato distrarsi: "Due sconfitte di fila, mai successo"

Doppia seduta di allenamento anche ieri per i calciatori dell’, agli ordini del preparatoreMauro Iachini e del mister Simone Seccardini. Un piccolo richiamo alla preparazione atletica fatta la scorsa estate, che proseguirà domani con una seduta mattutina prima dello sciogliete le righe per festeggiare l’arrivo del nuovo anno con la giornata del 1’ gennaio lasciata libera. L’forte dei 26 punti conquistati nel girone ascendente, deve comunque cercare di ottenere prima possibile i punti necessari a mantenere la categoria: primo obiettivo stagionale della compagine del Patron Graziano Giordani. Una salvezza che, forti del secondo posto in classifica dietro alla capolista Sambenedettese, fino a un mese fa sembrava ormai cosa fatta, e che poi con i soli due punti conquistati nelle ultime quattro giornate è tornata prepotentemente in discussione.