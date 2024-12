Quifinanza.it - Accesso alla Naspi, le nuove norme dal primo gennaio 2025

Dal 102024, la Nuova Assicurazione Sociale per l’Impiego () entra in una nuova fase, con regole che promettono di scoraggiare scorciatoie e abusi. La misura, introdotta nel 2015 con il Jobs Act, è stata pensata per offrire un aiuto temporaneo ai lavoratori rimasti senza impiego. Ma le ultime modifiche hanno tutta l’aria di voler separare il grano dpula.Dimissioni e licenziamenti: la svoltaLedisposizioni differiscono dal corso precedente: chi decide di dimettersi volontariamente da un contratto a tempo indeterminato, se nei successivi 12 mesi viene licenziato da un nuovo lavoro, potrà accederesolo con almeno 13 settimane di contribuzione nel nuovo impiego. Dal, questa regola sarà ulteriormente rafforzata, come previsto da un emendamento inserito nella Manovra, per arginare una pratica ormai diffusa: le dimissioni strategiche seguite da impieghi brevi, utili solo a ottenere il sussidio.