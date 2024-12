Lanazione.it - Treni, tra ritardi e soppressioni: scatta il bonus per i pendolari. “Ma non si può andare avanti così”

Pescia (Pistoia), 29p dicembre 2024 – Quella del vicesindaco Luca Tridente è una battaglia che vada tempo, perché ai cittadini, e in particolare ai, sia messo a disposizione un servizio di trasporto pubblico su rotaia più funzionale, efficiente, puntuale. Poche settimane fa, a metà novembre, era intervenuto, e non era la prima volta, per denunciare quella che definiva una “situazione grottesca” che si viene a creare “ogni volta che si verifica un problema sulla linea Firenze-Viareggio (ormai quotidiani)”, provocata anche da “una imbarazzante assenza di comunicazione”. La denuncia era forte: “L’incompetenza di qualcuno- sottolineava -non può essere scaricata su migliaia di”. E adesso Tridente è tornato a puntare il dito controtalia: “èto, per il terzo mese di fila, ilper gli abbonatitalia che percorrono la tratta Firenze-Lucca-Viareggio- spiega -dà diritto a una riduzione del 20% del costo dell’abbonamento sottoforma di sconto sul nuovo abbonamento mensile presso le biglietterie oppure in una restituzione della somma tramite accredito sul conto corrente o carta per chi l’ha fatto online”.