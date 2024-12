Oasport.it - Tour de Ski oggi in tv, 15 km Mass start Dobbiaco 2024: orari, startlist, streaming

Neanche il tempo di respirare che subito, alde Ski, c’è da ripartire. Arriva infatti la seconda tappa dell’evento a tappe, la 15 km a tecnica classica con partenza dia sempre in quel di, che ospiterà fino al passaggio di anno i concorrenti.La cavalcata dei 167 ha già perso qualche pezzo, ma continua ad andare avanti e arriva la prima vera gara distance che potrà dire chi può sentirsi in grado di vincere nel contesto assoluto. Se tra gli uomini Klaebo ha già prenotato una fetta di questione, tra le donne Jessie Diggins non si è tirata indietro, iniziando da dove aveva finito. In chiave Italia resta da scoprire se ci sarà chi avrà le chance di tenere un ritmo alto.Le gare dididelde Skisaranno visibili in diretta tv su Eurosport 2, Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata.