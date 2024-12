Ilfattoquotidiano.it - “Tossire forte durante un infarto ti salva la vita”. La fake news dell'”esperto” è virale sui social, i medici avvertono: “Pericoloso, si rischia la vita”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La bufala gira da vari anni, e ogni tanto torna in auge. Solo pochi giorni fa un utente di Facebook, presentatosi come professionista sanitario, postava: “Cosa fai quando sei a casa da solo e ti viene un attacco di cuore?”. Seguono le istruzioni dettagliate, a partire dal momento in cui undolore si irradia nel torace. Per ere di perdere conoscenza, occorreripetutamente e, intervallando i colpi di tosse con respiri profondi. “Ecco come le vittime di arresti cardiaci possono arrivare in ospedale per ricevere il trattamento corretto”, prosegue l’utente, raccomandando anche di trasmettere il messaggio a 10 persone perre almeno una!Contrarissima la ScienzaLa così detta cough cpr (rianimazione cardiopolmonare con tosse) è una tecnica risalente agli anni ‘70 che comporta effettivamente diin un determinato modo, ma solo in ambiente medico controllato ecerti tipi di operazioni al cuore, mai quando si è soli e in pericolo di