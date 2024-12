Bergamonews.it - Sole su tutta la provincia, nebbia nella Bassa e gelate notturne

sula. Queste le previsioni meteo per la giornata di oggi, domenica 29 dicembre, per la Bergamasca, a cura di Maurizio Sabatino del Centro Meteorologico Lombardo.Il promontorio d’alta pressione continua a garantire, su gran parte dell’Europa continentale, condizioni di tempo stabile. La sua permanenza, favorirà nei prossimi giorni, la formazione di foschie e nebbie, localmente persistenti.Tempo Previsto: bel tempo sula regione. Foschie, nottetempo e al primo mattino, in pianura e possibili isolati banchi dilungo la fascia di pianura centro orientale e del basso Garda, associate a.Temperature: senza variazioni di rilievo – In pianura minime comprese tra -2/+3 °C, massime comprese tra +8/13 °C. Zero termico intorno a 2900/3000 m.