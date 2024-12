Ilrestodelcarlino.it - "Per ora meno gente dell’anno scorso"

"La mia impressione, numeri alla mano, è che ci siano statepersone in questo periodo natalizio. E questo l’ho notato soprattutto a ridosso delle festività quando, rispetto all’anno, il meteo avverso, la pioggia e il vento possono aver creato ulteriore incertezza nei frequentatori del centro e nei clienti – spiega Simone Boari, il titolare di Rosa in Corso Mazzini –. Direi un calo di circa il 20 per cento, dovessi fare una previsione. Ora ci aspetta questo finale di anno e la sera del Veglione saremo regolarmente aperti, quindi speriamo bene e che le prenotazioni possano aumentare in questi ultimi giorni".