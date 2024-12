Liberoquotidiano.it - Paolo Fox travolto in diretta: "Ancora questa str***ta?", cala il gelo dalla Venier | Guarda

Leggi su Liberoquotidiano.it

"Fox vedi come ti devi mettere per lo scorpione che sono anni che non vediamo gioie meh". Si tratta di uno dei pochi, anzi pochissimi messaggi accomodanti su X dei telespettatori di Domenica In, che come da tradizione commentano in tempo reale sui social la puntata dello show domenicale di Rai 1 condotto da Mara. Si tratta dell'ultimo appuntamento del 2024 e Zia Mara decide di portare in studioFox, uno degli astrologhi più apprezzati e seguiti d'Italia, perlomeno da chi crede alle stelle e alla loro influenza sulle umane cose. Di sicuro, però, in tanti da casa non l'hanno presa bene. E le previsioni di Fox, per una volta, c'entrano relativamente. "Siamo nel 2025 ormai etrasmettonodell'oroscopo? Su una rete pubblica poi. E basta!", esplode un utente.