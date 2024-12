Tg24.sky.it - Le prime pagine dei quotidiani di oggi 29 dicembre: la rassegna stampa di Sky TG24

In apertura dei giornali il via libera al Senato (tra le polemiche) della Manovra. Meloni: "Misure equilibrate, sostegno a redditi e famiglie". Salvini insiste per il ritorno al Viminale, ma Palazzo Chigi frena. Poi la trattativa per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista imprigionata in Iran: gli Usa spingono per una veloce estradizione dell'iraniano arrestato a Malpensa. Infine, le scuse di Putin all'Azerbaigian per l'aereo caduto