Inter un tris contro il Cagliari per essere virtualmente in testa

L'continua a vincere e torna a brillare. Il successo casalingo sul Como aveva destato impressioni meno scintillanti del solito, un 2-0 sigillato soltanto nelle battute finali dopo aver sbloccato a fatica il punteggio, restando sempre sul filo del possibile pareggio. I tre gol rifilati al, tutti nel secondo tempo dopo aver sprecato molto nel primo, sono una nuova dimostrazione di potenza, sebbeneun'avversaria che lotta per non retrocedere. A Inzaghi servivano buone risposte in vista della Supercoppa (semifinale con l'Atalanta il 2 gennaio) e le ha ricevute. Lautaro Martinez ha ritrovato la rete che mancava dal 3 novembre, dopo averne mancate due che normalmente potrebbe segnare ad occhi chiusi. Calhanoglu ha trasformato un altro rigore chiudendo i conti aperti da Bastoni con una strana parabola aerea.