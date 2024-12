Ghana, Laura Ranalli è il nuovo ambasciatore d’Italia

Leggi su Ildenaro.it

La diplomaticaè ilin. Prende il posto di Daniela d’Orlandi.Nata ad Avezzano (L’Aquila) il 21 giugno 1976, si laurea con lode in Filologia Classica alla Sapienza Università di Roma nel 2000 e, dal 2000 al 2002, segue corsi post laurea in Relazioni Internazionali presso la Società Italiana per l’Organizzazione Internazionale.In seguito ad esame di concorso, entra in carriera diplomatica il 23 dicembre 2002.Dopo il primo incarico alla Direzione Generale per la Promozione Culturale del Ministero degli Affari Esteri, nel 2006 assume l’incarico di Primo Segretario all’Ambasciataa Varsavia.Dal 2010 al 2014 presta servizio come Vice Capo Missione all’Ambasciataa Vilnius, con funzioni di Primo Segretario e, dal 2013, di Consigliere.