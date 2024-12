Ilnapolista.it - Conte: «Raspadori? I giocatori ce li stiamo inventando. Nessuno si sarebbe aspettato 41 punti dopo 18 partite»

L’allenatore del Napoli, Antonioè intervenuto ai microfoni di Dazn al termine della partita vinta per 1-0 contro il Venezia di Di Francesco.Le parole diAvevi detto che era difficile. Neres ehanno fatto la differenza?«Diciamo chece locome scelta, ci sto lavorando come interno di centrocampo. Aggiungere qualità inbloccato come oggi può rappresentare un’opzione importante. Sononto per Jack che si allena in maniera molto seria e professionale. È un ragazzo che è coinvolto nel progetto e cui dà quella qualità e quei gol di cui abbiamo bisogno. Anche perché per vincere lenon dobbiamo trovare dei gol, questo è fuori dubbio. Dobbiamo essere bravi a cercare delle soluzioni, questa di Jack l’andremo a definire anche perché lui si trova in quel ruolo.