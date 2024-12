Ilrestodelcarlino.it - Concerto di solidarietà nato dall’emergenza

È una comunità forte, quella di Castelferretti. Che ha dimostrato un’innata capacità di affrontare insieme le difficoltà. Stringendosi, aiutandosi reciprocamente e aprendo il cuore alle persone che stavano vivendo momenti di difficoltà come quelli dell’alluvione. Proprio quei momenti, ma soprattutto la reazione alla calamità di settembre, alimentata dal volontariato, sono stati ricordati nel suggestivo‘Gli altri siamo noi’. Un, quello di ieri pomeriggio in piazza della Libertà, che si è trasformato in un’opportunità per vivere un’esperienza musicale di qualità, da un lato, ma dall’altro anche nell’occasione per riflettere sulla responsabilità collettiva, sullae sull’importanza di sentirsi parte di quella comunità forte di cui prima. Un evento molto riuscito, in cui video, immagini e canzoni si sono uniti portando un messaggio di speranza ai castelfrettesi.