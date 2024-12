Lanazione.it - Cavalieri alla riscossa: "Basta sbagli, si riparte"

Leggi su Lanazione.it

"Direi che il 2024 è stato un anno molto positivo, soprattutto per quel che riguarda la prima parte: non eravamo mai arrivati a sfiorare la finale dei playoff, abbiamo senz’altro fatto un passo avanti notevole. Questa stagione non è tuttavia iniziata come avremmo voluto, perché a mio avviso non abbiamo vinto tutte le gare che avremmo potuto vincere. Ma dobbiamo ripartire dvittoria esterna contro Torino per riscattarci nel 2025". E’ capitan Lorenzo Puglia a tirare le somme di un anno giunto ormaifine, che per iUnion è stato ambivalente. Entusiasmante il primo semestre, con il record di punti e la vittoria esterna di Roma contro la Lazio poi promossa, per una cavalcata chiusasi solamente agli spareggi-promozione contro il Cus Torino. Meno positiva la seconda parte dell’anno: un po’ per la perdita di un paio di giocatori-chiave (Matteo Morelli e Cesare Zucconi in primis, passatiLazio in Serie A Elite) un po’ per la formula del torneo che ha raggruppato in un solo girone tutte le formazioni più forti, non sempre gli uomini di Alberto Chiesa sono riusciti ad esprimersi al meglio ed hanno oggettivamente lasciato per strada qualche punto di troppo.