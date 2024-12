Ilrestodelcarlino.it - Casola, la ’Serata Novecento’ tutta dedicata alla cucina. Un successo: bis il 3 gennaio

Lo spettacolo, svoltosi venerdì domenica sera aValsenio, ha riscosso un grandi pubblico. Al punto che ne è stata organizzata una replica, sempre nel cinema teatro Senio, venerdì 3alle 20.45, con prenotazione entro l’1al numero 349 3951306 tramite telefonata o Whatsapp.è un evento che ha preso vita nel 1999 per iniziativa del Comune diValsenio e del circolo fotograficono. L’obiettivo della manifestazione è celebrare tradizioni e cultura della comunitàna attraverso fotografie, testimonianze, racconti, luoghi ed eventi ispirati al ’900. Con il titolo dantesco ’Il terzo girone’, riferito ai golosi, la serata ha avuto come tema centrale lacasalinga, la passione per la gastronomia, le cene goliardiche e celebrative, insieme all’evoluzione delle tradizioni culinarie nel tempo, con spazio a ricordi del passato, ma con uno sguardo al futuro grazie all’intervento, quest’anno, di un giovanissimo cuoco di 12 anni che si muove income il più navigato degli chef.