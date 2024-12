Sport.quotidiano.net - Beukema, certezze e ambizioni: "Sto molto bene, ma in futuro..."

Rivelazione dello scorso campionato e pilastro da cui ripartire in questa annata, Samsi sta dimostrando sempre più leader silenzioso del Bologna. Con il suo sorriso, le prestazioni solide in coppia con Lucumi e i divertenti siparietti dopo i successi sul campo con i compagni, l’olandese si sta dimostrando sempre più elemento imprescindibile e tra i più apprezzati. Un amore chericambia, apprezzando il calore che la città riserva a lui e alla squadra. In una recente intervista al broadcaster olandese Rtv Oost, il difensore ha raccontato la sua esperienza a Bologna. "Qui tutti sono estremamente positivi. Quando cammino per strada, mi dicono sempre: ‘grande Sam, sei un forma eh’. Mi chiedono spesso una foto o un autografo, ma in modo amichevole e rispettoso. Per questo non è mai invasivo e lo faccio con grande piacere.