"Bagnoli meritava di allenare la nazionale"

Ogni fuoriclasse ha un suo scopritore e senza discussione il pigmalione di Danieleè stato Giovanni Vandelli, l’imprenditore reggiano che nel 1993 rilevò la Panini dalla storica proprietà, rilanciandola ad altissimo livello per oltre un decennio e raccogliendo una serie di successi ancora ineguagliata. La Daytona Volley di Modena spiccò il volo proprio con, che dopo anni di gavetta nel mantovano fu notato da Giovanardi, da Vandelli ma soprattutto da "Riccardo Pippi, il vero scopritore diè stato lui, il fratello di Damiano". A raccontarlo proprio Vandelli, con la solita verve e la voce commossa. Come avvenne la scelta diper lanciare la sua Daytona? "Me lo segnalò Pippi nell’estate 1993, appena dopo il suo grande campionato con la Latte Giglio, a Reggio Emilia, in cui conquistò la promozione in serie A1.