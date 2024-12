Dilei.it - Amici sospeso, perché non va in onda oggi 29 dicembre

Salta l’appuntamento condi Maria De Filippi: il talent show più longevo della televisione italiana si prende una pausa per le vacanze natalizie. Gli appassionati del programma dovranno attendere per rivedere cantanti e ballerini gareggiare per mantenere il loro posto nella scuola. La puntata della domenica pomeriggio, quella del 29, non andrà in: già dallo scorso 22si è interrotta la programmazione del daytime, che riprenderà ufficialmente con l’inizio del 2025.non va inBrutta notizia per i fan di: il talent show condotto da Maria De Filippi si ferma (ma solo temporaneamente) per le festività natalizie.29non andrà inil consueto appuntamento della domenica pomeriggio, quello che intrattiene il pubblico con le sfide tra i cantanti e i ballerini più talentuosi della tv, senza dimenticare gli immancabili scontri tra i professori che tengono incollati allo schermo gli spettatori.