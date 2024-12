Affitti brevi da Venezia a Firenze dilaga la protesta contro le keybox Santanché ai comitati | Troviamo altre soluzioni

Leggi su Open.online

Da semplice oggetto per facilitare il check-in delle case vacanze, lesi sono trasformate in un vero e proprio simbolo della crisi abitativa, della mancanza degli alloggi e del fenomeno in costante crescita degli. Ed è proprio perretutto ciò che la notte tra venerdì 27 e sabato 28 dicembre un gruppo di attivisti per il diritto alla casa è tornato a prendere di mira quelle cassettine poste all’esterno degli appartamenti dove vengono custodite le chiavi degli appartamenti per i turisti. Laha coinvolto almeno cinque città italiane –, Milano,, Rimini e Genova – dove centinaia disono state coperte, a mo’ di sigillo, con del nastro adesivo.Ladegli attivistiLe scritte con cui gli attivisti hanno ricoperto lenon mancano di una buona dose di ironia.