Un holter pressorio a Cardiologia Il dono della Banca del Piceno

Prosegue l’attività di sostegno al territoriodel. Ieri mattina il presidente Sandro Donati ha consegnato nelle mani del primario didell’ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto del Tronto, Vito Maurizio Parato, un nuovodi ultima generazione. Si tratta di un dispositivo portatile che registra la pressione arteriosa del paziente per un periodo prolungato, solitamente 24 ore, e consente di monitorare le variazionipressione arteriosa nel corsogiornata, anche durante il sonno, fornendo così un quadro più completo e accurato del profilodel paziente. La donazione dell’si inserisce in un contesto più ampio, quelloprevenzione ecura delle malattie cardiovascolari. Queste patologie rappresentano ancora oggi una delle principali cause di morte nel mondo e nella nostra area geografica.