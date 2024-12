Oasport.it - Tour de Ski: Jessie Diggins vince la sprint di Dobbiaco, italiane fuori nei quarti

comincia con una vittoria il percorso da detentrice in carica delde Ski. L’americana porta a casa laa tecnica libera di: 2’59?62 per la trentatreenne del Minnesota, che di forza va a prendersi la vittoria numero 23 in Coppa del Mondo, nonché il 63° podio a livello individuale. Il tutto in quellache, nel 2016, fu teatro della sua prima volta da vincitrice.Nella finale, inizialmente Dahlqvist rompe il bastone ed è costretta, di fatto, ad abbandonare ogni speranza prima di metà gara. A fare una buona parte di gara è Joensuu, che prova proprio aa raccogliere il primo successo in Coppa del Mondo, ma quando si tratta di arrivare sul rettilineo finale arrivaa fulminarla e are senza nessuna difficoltà.Detto di, ed evidentemente anche di Jasmi Joensuu dato che la finlandese chide seconda a 31 centesimi, al terzo posto arriva la svizzera Nadine Faehndrich a 47 centesimi, precedendo di nove la norvegese Kristin Austgulen Fosnaes, non proprio la maggiormente prevista delle norge alla vigilia.