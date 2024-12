Inter-news.it - Serie A, 18ª giornata: l’elenco di diffidati e squalificati

Con le partite da oggi a lunedì si conclude il 2024 inA: per la diciottesimaproseguedi(soltanto uno), disponibile di seguito.A –18ªEMPOLI-GENOA sabato 28 dicembre ore 15Empoli (prossima partita Genoa in casa): Liberato Cacace, Alberto Grassi, Giuseppe PezzellaEmpoli: nessunoGenoa (prossima partita Empoli in trasferta): Koni De Winter, Aaron MartinGenoa: nessunoPARMA-MONZA sabato 28 dicembre ore 15Parma (prossima partita Monza in casa): nessunoParma: nessunoMonza (prossima partita Parma in trasferta): nessunoMonza: nessunoCAGLIARI-INTER sabato 28 dicembre ore 18Cagliari (prossima partita Inter in casa): Razvan MarinCagliari: nessunoInter (prossima partita Cagliari in trasferta): Simone Inzaghi (allenatore)Inter: nessunoLAZIO-ATALANTA sabato 28 dicembre ore 20.